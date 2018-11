Elena Tablada, ex pareja de David Bisbal y madre de Ella, la hija del español, concedió una entrevista a la revista ¡Hola! y reveló, por primera vez, varios detalles de la mala relación con el cantante.

"En nuestro comienzo, David tendría que haber dado la cara por mí y decir: 'No, no se interpuso entre Chenoa y yo. Nosotros ya habíamos acabado antes'. Cuando iba a las galas, tenía que acceder por la puerta de atrás, y en los conciertos me tenía que quedar escondida en la furgoneta. Todo era difícil y antinatural", contó Tablada refiriéndose a la relación que comenzó con ella, supuestamente, sin haber roto aún con la ex competidora de Operación Triunfo.

Las declaraciones de Elena Tablada llegan ocho años después de haber roto con el almerience.

Tablada también se refirió al papel de padre de David Bisbal. "Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y de todo su entorno, no me gustó (…) En mi embarazo, si no llega a ser por mi hermana, hubiese estado completamente sola. Él estaba de gira o viajando. (…) Mi parto creo que fue el momento en el que más sola me he sentido en mi vida. Competencias y complejos familiares, nadie concienciado con la situación y una madre primeriza con miedo. Cada uno mirando su ombligo y nadie que me dijese: 'Todo va a ir bien'", dijo.

La diseñadora dio a entender también que David Bisbal podría seguir sintiendo algo por ella. "La única explicación para que una ex pareja se lleve bien es porque se acabó el amor por parte de los dos. Y yo sí lo he superado. Con esto lo digo todo", concluyó.

David Bisbal y Elena Tablada pusieron fin a su relación en 2011, tras seis años juntos y una niña de año y medio por entonces, en común.

Actualmente el cantante español está casado con la modelo venezolana Rosanna Zanetti mientras que Tablada se casará con el abogado Javier Ungría a finales de este año en Cuba.