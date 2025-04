Elías Montalvo, exintegrante de Esto Es Guerra, sorprendió a los televidentes de El Valor de la Verdad al revelar detalles sobre su relación con la empresaria Andrea San Martín. Durante su entrevista con Beto Ortiz, el influencer aseguró que la conductora de televisión se enamoró de él, pero aclaró que, por su parte, no hubo reciprocidad en esos sentimientos.

"No (me enamoré de ella)“, expresó Elías Montalvo cuando se le preguntó si había desarrollado sentimientos por Andrea San Martín. Según Montalvo, su relación con ella comenzó de manera amistosa. ”Yo tenía un gusto por ella, por eso no avanzó a más este capítulo. Al principio la veía como una amiga, una amiga cariñosa. A primera vista me gustó“, comentó el exreality.

Elías también detalló cómo conoció a Andrea San Martín, indicando que fue en una discoteca, donde la primera interacción entre ambos fue cordial. "Ella venía con alguien que estaba saliendo y me dice: ‘Qué guapo estás, te ves mejor en persona’. Luego bailamos y luego empezamos a salir a rumbear hasta que en la segunda oportunidad nos besamos y fue como más allá el gusto. De amigos a algo más“, relató Montalvo.

El exchico reality agregó que Andrea San Martín siempre conoció su orientación sexual y que, a pesar de ello, no tuvo problema en mantener una relación de “amigos con derechos”.

En cuanto a los rumores sobre un posible interés material de Andrea hacia él, Montalvo aclaró: "Nos regalábamos cosas, ella es mayor que yo, como ocho años. De ninguna manera me compró ropa o cosas así. No hubo ese interés. Quería que sea mi amiga“. De esta manera, Montalvo descartó la posibilidad de que Andrea haya sido su ‘sugar’.