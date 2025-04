Elías Montalvo se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar detalles de su vida personal, incluso se animó a revelar que sintió un “amor prohibido” por su entonces compañero de reality Hugo García, de quien malinterpretó sus gestos de amistad y se ilusionó.

Según confesó Elías, empezó a sentir atracción por Hugo García cuando fue parte de “Esto es guerra”, la convivencia hizo que el sentimiento crezca y las acciones del modelo hicieron que se ilusionara aún más.

“Yo estaba en México y en un live me preguntan, estaba con una margarita y caminando por la playa y me preguntan ‘quién te gusta de Esto es Guerra’. Dije Hugo García. Rebotó en los medios, diarios, programas”, contó Elías.

Elías Montalvo cuenta qué sentía por Hugo García.

Asimismo, Elías Montalvo aseguró que mantenía buena comunicación con Hugo García y él siempre lo trató con amabilidad y cariño, pero el sentimiento que tenía por su compañero de reality no era correspondido.

“Tenía una buena comunicación con Hugo como compañeros, me abrazaba, como un hermanito. Es que yo era el problema. Yo estaba pensando otras cosas, ya, un poco malinterpretaba estas acciones”, aseguró Montalvo.

“Tenía en cuenta que no podía ser porque es hetero y no se podía dar nada más. Yo quería hacerme mi novela en mi cabeza”, agregó, dejando en claro que, aunque sintió atracción por su parte, no fue correspondido.

Como se recuerda, Elías Montalvo es el quinto famoso que se ha sentado en el sillón rojo de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Antes de él estuvieron Pamela López, Shirley Arica, Macarena Vélez y Melissa Klug.