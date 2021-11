El tiktoker Elías Montalvo, quien actualmente forma parte del reality “Esto es guerra”, fue presentado como participante de la nueva temporada de “El artista del año”, programa conducido por Gisela Valcárcel.

En su primera gala, el chico reality fue presentado primero y llegó al escenario del programa para cantar al ritmo de “El Arbolito” y " Ojitos Hechiceros”. Tras su performance recibió elogios de parte del jurado.

“Muy contento con el puntaje, los consejos. Esto me motiva a seguir creciendo y aprendiendo. Lo he hecho regular, no es fácil abrir la pista, pero igual estoy feliz con mi desempeño, no hago esto hace mucho tiempo, bailar y cantar a la vez, pero voy a seguir esforzándome mucho”, señaló Montalvo a la prensa.

Asimismo, Elías Montalvo envió un mensaje a sus compañeros de programa y aseguró que luchará por mantenerse en “El artista del año” hasta la gala final.

“La verdad que me veo en la final, se lo advierto a todos los que están concursando porque voy a meter mucha disciplina y constancia... Una de las más grandes virtudes que tengo es que cuando veo que alguien me está ganando, necesito arrancar y darlo todo, la van a tener difícil, me voy a esforzar muchísimo”, precisó.

Por otro lado, Elías Montalvo se refirió a su primera sentencia con Christian Domínguez. “La tengo difícil, es un artista con trayectoria, tiene mucha cancha y nada, yo le voy a dar con todo. No le tengo miedo a nadie, sea con quien sea”, respondió.

VIDEO RECOMENDADO

Elías Montalvo y Christian Domínguez son sentenciados en “El artista del año”