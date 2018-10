Ellen DeGeneres revela que sufrió abuso sexual a los 15 años

La actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres habló de su traumática experiencia de abuso sexual que vivió cuando era una adolescente de 15 años.

"Tenía 15 años. Ni siquiera voy a entrar en detalles, no importa, pero somos realmente vulnerables a esa edad y confiamos. Y luego, cuando te violan, no sabes qué hacer y no quieres decir nada porque, en primer lugar, empiezas a preguntarte: '¿Cómo sucedió esto, cómo fui tan estúpida?' Todas estas cosas que crees que podrías haber controlado y no puedes", señaló DeGeneres en una entrevista con Savannah Guthrie del programa estadounidense Today.

La comediante agregó sentirse "furiosa" cuando una víctima es cuestionada y no se le cree. "Como víctima de abuso sexual estoy furiosa con las personas que no les creen y que dicen: '¿Cómo no recuerdas exactamente qué día fue?'. No recuerdas esas cosas. Lo que recuerdas es lo que te sucedió, dónde estabas y cómo te sientes. Eso es lo que recuerdas", indicó.

La artista habló previamente de ese episodio durante su programa el miércoles, cuando la actriz Busy Philipps reveló que había sido violada a los 14 años. Tanto Ellen como Busy conversaban del caso de Christine Blasey Ford, la mujer que denunció al juez y candidato a la Corte Suprema de EE.UU., Brett Kavanaugh, por abuso sexual.