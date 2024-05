La presentadora de televisión Ely Yutronic le respondió a Magaly Medina por el reportaje que emitió en su programa, donde le recordó su pasado como modelo de televisión.

Es que, antes de ser periodista y dedicarse a la conducción de noticias, Yutronic fue modelo y chica “reality”, participando del programa “El Pelotón”, en 2007.

De ese modo, en el informe de “Magaly TV, la Firme”, se vieron imágenes de la periodista en diminutas prendas de vestir realizando actos y bailes sensuales.

Sin embargo, en la última edición del noticiero la reportera explicó que no se avergüenza de su pasado y que sus logros fueron producto de su programa.

“Durante estos 5 años casi 6, quienes conocen mi carrera, saben que he trabajado como reportera, como periodista y conductora de noticias. Trabajé en tiempo de pandemia, de protestas, ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo”, dijo.

Cabe precisar que Ely Yutronic estudió Periodismo en Madrid, trabajó también en Colombia y Chile como reportera, este último, país donde nació.

“No tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos”, finalizó.