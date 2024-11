Luciana Fuster nuevamente está en boca de todos, ya que en los últimos días ha sido relacionada con el compositor colombiano Juan Morelli. Ambos fueron vistos tomados de la mano durante la última edición de los Latin Grammy, lo que aumentó los rumores de una posible relación. El cantante Emil se refirió a este tema.

El joven influencer, quien tuvo un romance de 10 meses con la exchica reality en el 2018, confesó que no tiene una buena relación con la modelo, a quien no ve desde el 2022; sin embargo, no dudó en desearle lo mejor en su carrera y nuevos proyectos.

“No hablo con ella hace mucho tiempo. La última vez que la vi habrá sido en 2022 cuando fui a ‘Esto es guerra’ a hacer musical y solo la saludé con mucho respeto, pero no tengo ninguna relación”, comentó ante La República.

Más adelante, el cantante consideró que fue un error iniciar un romance con Luciana Fuster sabiendo que anteriormente estuvo con Austin Palao, su amigo en ese entonces.

El influencer reconoció que este episodio generó bastantes críticas e hizo que muchos le den la espalda, pero dijo que viene trabajando con mucho esfuerzo para que eso cambie.