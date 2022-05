La actriz Emilia Drago sorprendió a más de uno al confesar que su matrimonio con el actor Diego Lombardi, con quien tiene dos hijas, atravesó una crisis durante la pandemia por el COVID-19 y casi se separan.

En una reciente conversación con el canal de YouTube “La Linares”, conducido por Verónica Linares, la protagonista de “Asu Mare” contó que tras dar a luz a su segunda hija, su matrimonio atravesó una profunda crisis que casi termina con su divorcio.

“El año pasado (2021) con Diego estábamos al borde del divorcio ya. En un momento Dios nos iluminó y estamos juntos de nuevo. Encerrados, en bola, con la niña dando a luz en pandemia con muy poca ayuda”, contó Emilia Drago a la periodista de “América Noticias”.

“No se lo deseo a nadie. Somos unos sobrevivientes. Te puedo decir que ya he encontrado un equilibrio. El postparto es una locura, la lactancia también, queremos matar al esposo y estamos al borde del divorcio, es la verdad. Llega un momento en que, gracias a Dios, encontramos el equilibrio, pero no siempre pasa y ahí es donde cada uno toma su rumbo”, agregó la actriz.

Como se recuerda, la actriz regresa a las tablas como parte de la obra “Todos vuelven - Un musical para el reencuentro”, donde comparte roles con Érika Villalobos, Denisse Dibós, entre otros artistas. Las funciones presenciales serán en el Teatro Municipal, desde el 12 de mayo. Las entradas están en Teleticket.