Emilia Drago imita baile de Angie Cepeda en “Pobre Diabla” y este fue el resultado

La actriz Emilia Drago es una artista muy versátil y no solo tiene talento en la actuación, sino también en el baile. Y eso ha quedado demostrado en más de una ocasión en sus participaciones televisivas y del cine.

Pero ahora, las redes sociales se han vuelto su mejor ventana para presumir de sus pasos de baile. Esta vez, la actriz peruana aprovechó los días de lluvia en la capital y decidió bailar “Pobre Diabla”, al mismo estilo de la colombiana Angie Cepeda.

“Hoy en la mañana estuvo lloviendo tanto que no me pude aguantar y me puse a bailar como #AngieCepeda”, fue la leyenda con la que acompañó su post en Instagram.

En el video vemos a Emilia Drago luciendo un short jean y un bividí naranja, bailando mientras se moja con la lluvia y mueve el cabello tal como hizo la actriz colombiana en la entrada del video que protagonizó para la telenovela peruana “Pobre Diabla”.

El clip de Emilia Drago alcanzó a tener más de 137 mil reproducciones y sus fanáticos en los comentarios aplaudieron a la actriz.

“Tienes un no sé qué, que me encanta quizá sea la sencillez que te caracteriza, muy aparte que eres relinda”, “Yo siempre me imaginé hacer un video así”, “Me encanta la lluvia, baila Emilia, baila que la lluvia es deliciosa”, son algunos comentarios de sus fanáticos.