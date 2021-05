Conforme a los criterios de Saber más

Dieciocho de mayo del 2020. Emilia Drago teme por su vida y la vida del bebe que espera, teme contagiarse de coronavirus, se siente vulnerable. Lleva puesta una mascarilla, está sola, el ambiente es gélido. Pronto ingresará a la sala de parto. La agridulce espera está por terminar.

La actriz alumbró a Lara, su segunda hija, en plena pandemia. Dos meses antes, el expresidente Martín Vizcarra había declarado estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio para frenar la propagación del COVID-19. Se vivían tiempos difíciles en el mundo, llenos de incertidumbre.

“Cuando se inicia la cuarentena tenía como siete meses de embarazo, fue muy duro, nos quedamos como en el aire. No habíamos comprado nada para la llegada del bebe, y no podía salir a comprar porque era población vulnerable. En ese momento y en esa circunstancia sientes mucho miedo, soledad, vacío, abandono. Nadie puede visitarte, ni conocer a tus hijos cuando nacen, solo los ven por fotos. Además, en ese tiempo, el trato en las clínicas era duro, dabas a luz sola, tu pareja no podía acompañarte en el parto”, reflexiona Drago.





Show virtual

Precisamente esta angustiante experiencia dio origen a “Llámame mamá”, espectáculo virtual en el que la hija de Roberto ‘Titín’ Drago retrata en clave de humor el momento en el que se convirtió en madre por segunda vez y el complicado aprendizaje sobre la maternidad, la lactancia, la relación en pareja y las demandas en relación al rol de la mujer que decide se mamá.

“Estaba necesitando canalizar lo que me había pasado, hacer una catarsis de lo que estaba viviendo durante la pandemia, y fue ahí cuando me encontré con la directora Paloma Reyes de Sá y decidimos hacer el unipersonal. Poco a poco fuimos encontrando el hilo conductor de esta obra, en la que cuento muchas de mis vivencias, pero también mitos sobre la maternidad”, destaca la actriz.

“Con este unipersonal logré anclarme a algo a través del arte, de la creación, fue como una catarsis y una forma de decir que sí se puede. Salió en medio de la locura”, añade.

Emilia Drago es madre de Luna (3 años y medio) y de Lara (casi un año de edad). (Foto: Diego Lombardi)





En honor a la madre

“Llamame mamá” es un homenaje a la mamá. Se inicia precisamente con una llamada que Emilia le hace a su progenitora para pedirle consejos. “Ese es el hilo conductor del unipersonal. La llamo para quejarme con ella porque mis hijas son muy demandantes y estoy muy estresada y todo el tiempo quieren atención. Por otro lado le estoy demandando a mi mamá que me escuche y me dé consejos cuando yo quiero, entonces como que se vuelve un círculo vicioso”.

En esta puesta en escena virtual, Emilia Drago también pone énfasis en los cambios físicos que produce la maternidad. “Hay una parte en la que hablan partes de mi cuerpo. Algunas, como las estrías y el abdomen, están molestas. Otras están felices porque ni se han enterado que ha habido un parto”, detalla.

Cuando la esposa de Diego Lombardi tenía seis semanas de embarazo le detectaron un hematoma en la placenta, por lo que tuvo que guardar reposo absoluto y llevar un tratamiento en base a una inyección diaria de enoxaparina. Un tiempo después tuvo una hemorragia que la llevó de nuevo al médico, pero con sospechas de que algo grave pasaba.

“Tuve trombofilia, un problema de coagulación. Todos los días sometía mi piel a las inyecciones y una vez que di a luz quedé descuajeringada. En el libro ‘Este cuerpo no es mío’, que coescribí con Cristina Señorán, narró un poco todas las cosas que hice para tener una vida más saludable y fortalecer mi autoestima, que en el proceso del embarazo quedó dañada”, relata la actriz ganadora de un Premio Luces en la categoría Mejor Actriz en Artes Escénicas.

Drago Espinosa es madre de Luna (3 años y medio) y de Lara (casi un año de edad). Aunque disfruta de la maternidad reconoce que también es demandante, por lo que descarta convertirse en madre por tercera vez.

“No está en mis planes. Todo el proceso del embarazo y la parte emocional han sido tan fuertes que no siento que necesite pasar por eso nuevamente. Soy muy feliz siendo mamá de dos niñas, me quedaré con la duda de cómo es tener un niño”, subraya.

