El actor y humorista argentino Emilio Disi murió la mañana del miércoles a los 74 años, después de perder la batalla contra el cáncer de pulmón. Hace un mes había sido internado de urgencia y permanecía desde entonces en un instituto especializado en el tratamiento del cáncer de ese país. Los famosos sketches del programa de Susana Giménez fueron de los últimos trabajos que realizó el actor en televisión.

La salud de Disi empeoró rápidamente con el correr de los días. Según difundió el diario La Nación de Argentina. Desde el martes, el actor recibía fuertes dosis de morfina para contrarrestar el padecimiento de los tratamientos que realizaba contra el cáncer, y sus familiares esperaban el triste desenlace.

El comediante argentino

El actor, cuyo nombre real era Emilio Roberto Parada, es considerado uno de los grandes comediantes argentinos.

Nacido en 1943 en el barrio de San Cristóbal, solía contar que sus primeros recuerdos transcurrieron en la habitación en la que vivía junto a sus tres hermanos y sus padres. Poco después de que cumplió 15, la familia pudo mudarse a un departamento más grande que el padre obtuvo al conseguir trabajo de encargado de un edificio.

Justamente a esa edad, mientras transitaba la adolescencia, le dijo a su hermano mayor, el productor artístico Pepe Parada que quería ser actor. Terminó el colegio y entró a trabajar en el Banco Hipotecario, pero la vocación llamaba y muy pronto se lanzó tras su sueño.

Así comenzó una prolífica carrera. Se inició en los café concert de la época con sketches cómicos y, luego, llegó su primera experiencia en cine con los actores Sergio Renán y Lucas Demare en "Humo de marihuana" (1968).

En su recorrido actoral, se forjó haciendo clásicos en el teatro San Martín hasta que descubrió su veta cómica y el estallido de las risas lo alentaron a seguir.

Más tarde sobresaldría en este género al lado de reconocidos actores argentinos, entre ellos, Moria Casán, Guillermo Francella, entre otros.

En televisión, Disi protagonizó una serie de producciones entre 1980 y 2012. Más tarde sería parte del elenco estable de los sketches del programa de Susana Giménez.

En noviembre de 2017 se le vio en el programa de la diva argentina, delgado y desmejorado, hablando sobre su enfermedad. Con entereza compartió con el público lo que le estaba pasando: "Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, y me mandaron a hacer una tomografía computada, y apareció un tumor maligno en el pulmón".

En diciembre, su ausencia en el programa final de Susana fue notoria. Giménez brindó en el escenario por él y dijo: "Nos está viendo desde terapia intensiva. Entra y sale, pero va a zafar". Luego se supo que había sufrido una intoxicación por uno de los medicamentos que le estaban suministrando, pero consiguió recuperarse.

Tuvo cuatro hijos. Fue querido por sus colegas y reconocido por los productores y empresarios del ambiente así como el público que lo reconoce como un maestro del humor y de la improvisación.

Fuente: (El Comercio/GDA/La Nación de Argentina)