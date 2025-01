El cansancio, las preocupaciones del día a día y el estrés le jugaron una mala pasada a Emilram Cossío, motivo por el que fue eliminado este sábado de “El gran chef famosos: la revancha”. El actor se quedó con el quinto puesto, un lugar privilegiado en este exigente concurso de cocina.

Jota Benz, Ricky Trevitazzo y Canchita Centeno fueron los primeros salvados. Las luces de eliminación se encendieron con el artista y Diana Sánchez en medio. Esta vez, Giacomo Bocchio fue el encargado de anunciar quién no continuaba más en la competencia de Latina.

Luego de unos minutos de suspenso, el reconocido chef mencionó a Emilram Cossío. La noticia entristeció al resto de los participantes, ya que habían forjado una fuerte amistad que se notaba en las pantallas.

“Esto lo hago por mi familia, mis hermanas, mi madre, que disfrutan el programa, también mi esposa y mis hijas. Han sido noches duras, mi madre ha estado muchas veces en el hospital y he estado con la cabeza en otras, pero tengo que agradecer al grupo humano que te hace olvidar de los problemas . Estoy agradecido de estar en este programa tan humano”, señaló el actor.

A su turno, el jurado también le dedicó palabras de cariño al artista, incluido Javier Masías, quien se quebró durante la eliminación.