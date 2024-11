La empresaria Shirley Vilca, que contrató a Pamela Franco para un show en el campo deportivo Los Palitos de Pedregal en Arequipa, ofreció detalles de los hechos que llevaron a la cancelación del evento, acusando a la cantante de no cumplir con el contrato y ocultar el motivo con su presunta amenaza de extorsión.

Al ser entrevistada por el programa “Amor y Fuego”, Vilca explicó que, a pesar de haber acordado previamente la hora de presentación entre las 10 y 12 p.m., Franco y su equipo llegaron tarde. “Me sorprendieron a las 8:30 o 9, y me dijeron que estaban en Moquegua, lo cual es más de 4 horas de distancia. A pesar de eso, me aseguraron que llegarían”, señaló Vilca.

Vilca también contradijo las declaraciones de Franco sobre una presunta extorsión que habría llevado a la cancelación del evento. ”Tenía toda la seguridad reforzada, pero no le importó, ya que tenía tres eventos el mismo día. Y como no le dio el tiempo, inventó una extorsión”, afirmó Vilca. Además, agregó que, para ese momento, Pamela había recibido el monto completo de los S/ 30 000 acordados.

Pamela Franco atribuyó la cancelación del evento a amenazas extorsivas que, según afirmó, fueron enviadas al celular de su mánager. A través de un comunicado en el que también incluyó detalles del atestado policial, la cantante explicó que la seguridad de su equipo y del público estaba en riesgo, lo que la obligó a tomar la decisión de no presentarse. “Como artista, lo único que quiero es llevar música y alegría al público, pero no puedo arriesgar la vida de mi equipo ni de las personas que me acompañan en cada show”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque la empresaria confirmó que la cantante devolvió los S/ 30 000 pactados, Vilca indicó que esta devolución solo se realizó después de insistir, y destacó que Franco no se hizo responsable de los gastos adicionales que ya había invertido para asegurar el evento, como la seguridad privada, movilidad de Pamela, alimentación y otros requerimientos que habría exigido.