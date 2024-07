La empresaria Susan Bernal, quien se encargó de la gira de Pamela Franco por Europa, reveló que no llegaron ni a 150 personas por show. Añadió que perdió gran cantidad de dinero al apostar por la expareja de Christian Domínguez.

Bernal conversó con reporteros de ‘Magaly TV: La Firme’ para evidenciar la poca afluencia de personas en las presentaciones de la cumbiambera. Asimismo, indicó que Franco pudo llenar su concierto en Italia, donde las entradas costaron cinco euros.

“ Caída, perdí dinero. La promotora que compró la fecha no está contenta, esperaba otra cosa ”, se lee en la primera parte de la conversación que tuvo la empresaria.

“La idea es que yo compro toda la gira, los promotores compran la fecha estén llenos sus locales, pero no llena ni a 150 persona. Siendo Pamela ahorita furor debería haber llenado los locales. Buenos, así es el rubro de la música debemos seguir adelante”, agregó.

Por otro lado, Bernal reveló que la cantante no solo no logró llenar los locales donde se presentó, sino también, no logró animar al poco público.

“La gente está aburrida y sentada. (Estoy) decepcionada, nosotros trabajamos para ganar, es fuerte la inversión, más los caprichos de ella en todo momento”, expresó.