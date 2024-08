La empresaria Susan Bernal, encargada de la gira que Pamela Franco dio en España, reveló que ha sufrido amenazas por presuntos delincuentes de Trujillo.

Mediante una entrevista con “Amor y Fuego”, la mujer de negocios reveló que durante su estancia en el Viejo Continente, Franco no asistía a las pruebas de sonido para irse al gimnasio, incumpliendo sus responsabilidades.

Por otro lado, Bernal también dijo que el incidente de las rosas azules que Franco recibió en una conferencia de prensa, vinculadas a un supuesto romance con Christian Cueva, generó una gran controversia y contribuyeron a las amenazas.

“La promotora de Madrid organizó ese detalle para generar morbo y atraer público al evento. Ella anunció falsamente la presencia de Cueva, lo que desencadenó una serie de problemas”, explicó.

Según Bernal, recibió graves amenazas provenientes de Trujillo por intermedio de Miguel Carrión, supuesto coordinador de Pamela Franco en Europa, quien también se desempeña como asesor de la congresista Cheryl Trigozo.

“El coordinador me informó que había recibido amenazas desde Perú, donde me acusaban de organizar todo el incidente y de no querer al imitador cerca de Pamela debido al tema de las rosas azules”, relató.

Otro de los problemas que enfrentó Bernal fue la falta de coordinación entre Pamela Franco y su supuesto representante, Miguel. “Le dije que había contratado a una artista y que estaba lidiando con personas poco confiables. Son de Trujillo y tienen fama de ser muy influyentes”, finalizó.

Aunque los conciertos de Pamela Franco en Europa fueron calificadas como “fracasos”, ya que la empresaria reveló haber perdido hasta $ 8 000, la negó aquellas acusaciones y negó trabajar con Carrión. “Yo jamás voy a sentir que fue un fracaso, yo sentí otra cosa, mucha gente me brindó su cariño, han ido, yo estoy contenta”, enfatizó.