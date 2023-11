Una nueva polémica envuelve a Samahara Lobatón, esta vez el empresario de entretenimiento Marco Lam denunció que la “influencer” no le pagó el servicio que realizó en la fiesta de su hija, Xianna.

Lam relató para Amor y fuego que Samahara lo contactó para que realice el show de princesas en el cumpleaños de su hija, en ese sentido, Marco le ofreció un descuento de 30 % a cambio de que realice menciones en sus redes sociales y el pago de S/ 1 550.

En ese sentido, Marco indicó que, por ser una persona cercana a su entorno, confió en la hija de Melissa Klug y no realizó un contrato formal, inclusive no pidió el pago anticipado que habitualmente solicita a sus clientes.

“Ella me dice ‘sí, no hay ningún problema, quiero el show de looks que es el más grande y agregar dos personajes’, como tenía el descuento, debía 1550 soles, lo que incluía la movilidad y el pago del personal, sobre todo el pago del personal que es lo más importante”, comentó Lam.

Samahara Lobatón no realiza pagos a empresario

Asimismo, luego de que Marco Lam haya realizado el servicio de entretenimiento en la fiesta que Samahara Lobatón organizó a su hija, ella solo realizó las menciones en redes sociales, pero no hizo el pago.

Según las conversaciones que presentó Marco, Lobatón se justificaba en reiteradas ocasiones para no pagarle. “Amigo sorry qué verguenza, no he podido ir al banco, mañana puedo pasar a dejártelo donde estés, por la tarde”, es lo que Samahara le dijo.

Luego de eso, como no tuvo más respuesta, Lam le consultó nuevamente indicando: “Quiero saber si tienes intenciones de pagarme”.

¿Qué le respondió Samahara Lobatón a Marco Lam por el reportaje de “Amor y fuego”?

Ante las acusaciones de Marco Lam en Amor y fuego, Samahara Lobatón arremetió en contra del empresario, ya que esta habría visto el informe difundido en el que se la acusa de estafa.

“¿Qué hiciste Marco? Que hasta el #$%& tu forma de proceder porque yo cumplí con el canje. Quien necesita hacerse conocido colgándote de mí, eres tú. Que bad (mal). Que te vaya bien, bendiciones”, le habría dicho Samahara a Marco, según lo revelado por Rodrigo González “Peluchín”.