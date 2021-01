Tras ser presentada, la exchica reality dijo que decidió someterse al cambio de look para lucir elegante como Mantilla.

“Qué tal mi cambio de look, lo que pasa es que me dijeron no ha venido Maju Mantilla, entonces yo dije: ‘tengo que cambiarme de look para verme elegante como Maju’. A rey muerto, rey puesto. Maju así que quédate allí y relájate”, dijo Brunella Horna.

Maju se conectó a través de un enlace en vivo, y dijo: “Eso sí, Brunella, no te aproveches de la situación, yo pronto estaré de regreso”.

Brunella Horna cambia de look

