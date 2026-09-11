‘Yuca’, Enrique Espejo: la historia detrás del cómico que hizo reír al Perú durante más de cuatro décadas. Foto: Trome
‘Yuca’, Enrique Espejo: la historia detrás del cómico que hizo reír al Perú durante más de cuatro décadas. Foto: Trome
Por Redacción EC

La televisión peruana tuvo en Enrique Eduardo Espejo Peña, ‘Yuca’, a uno de sus rostros más reconocibles de la comicidad. Durante más de cuatro décadas pasó por programas como ‘Risas y salsa’, ‘JB Noticias’, ‘La paisana Jacinta’ y ‘El especial del humor’, además de acompañar a Jorge Benavides en distintas etapas. Este 11 de septiembre de 2026, Benavides confirmó su muerte a los 75 años.

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