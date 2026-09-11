La televisión peruana tuvo en Enrique Eduardo Espejo Peña, ‘Yuca’, a uno de sus rostros más reconocibles de la comicidad. Durante más de cuatro décadas pasó por programas como ‘Risas y salsa’, ‘JB Noticias’, ‘La paisana Jacinta’ y ‘El especial del humor’, además de acompañar a Jorge Benavides en distintas etapas. Este 11 de septiembre de 2026, Benavides confirmó su muerte a los 75 años.

Pero antes de convertirse en ‘Yuca’, Espejo tuvo una vida alejada de las cámaras. Nacido en Barranca, llegó a Lima a los 15 años, estudió Relaciones Públicas y trabajó durante una década en el desaparecido Banco Hipotecario. El teatro apareció después y comenzó a acercarlo al mundo de la actuación, hasta que un encuentro casual con Tulio Loza cambió su rumbo: mientras buscaba información para su tesis, acudió a un canal de televisión creyendo que allí se producían comerciales y terminó siendo invitado a participar como extra.

En la década de 1980 llegó a ‘Risas y salsa’, donde comenzó a construir el personaje que marcaría su carrera. El apodo ‘Yuca’ nació cuando tenía alrededor de 24 años, durante la grabación de un sketch en el que Adolfo Chuiman lo bautizó con ese nombre. “Yo regresaba, la luz seguía prendida y Chuiman me dice: ‘Ya volvió para pagar el ‘Yuca’. La gente se reía y quedó’”, recordó Espejo años después. El sobrenombre terminó desplazando a su propio nombre y se convirtió en su identidad televisiva.

Enrique Espejo, ‘Yuca’. Foto: Trome/ALLEN QUINTANA / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En ‘Risas y salsa’, Espejo también encontró uno de los recursos que definirían su estilo: interpretar al personaje que terminaba recibiendo los golpes de los demás. Las escenas eran construidas con efectos y, según explicó en entrevistas con medios locales, la sangre que aparecía en algunos sketches era ficticia. ‘Yuca’ podía ser el hombre común atrapado en una situación absurda, el personaje que no entendía lo que ocurría o aquel que terminaba recibiendo el golpe que cerraba el chiste.

Jorge Benavides, ‘La jugada polémica’ y sus últimos años

En ese programa coincidió por primera vez con Jorge Benavides, una relación profesional que se prolongaría durante décadas. Ambos volvieron a trabajar juntos en ‘JB Noticias’, a mediados de los años 90, y posteriormente en producciones como ‘La paisana Jacinta’ y ‘El especial del humor’. ‘Yuca’ se convirtió en un rostro habitual de los sketches de Benavides gracias a sus gestos, reacciones y capacidad para desenvolverse dentro de la escena sin necesidad de grandes parlamentos.

Uno de los segmentos que mejor representó esa dupla fue ‘La jugada polémica’, inspirado en los análisis futbolísticos. ‘Yuca’ interpretaba al espectador que terminaba involucrado en la escena y se convertía en parte del gag. Tras conocerse su muerte, Benavides recordó precisamente ese sketch y destacó la capacidad de su compañero para improvisar: “Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”. También señaló que el segmento ya no volvió a ser igual después de su alejamiento por motivos de salud.

Aunque la televisión fue su principal escenario, Espejo también incursionó en otros espacios. En 2013 anunció su retiro de los teatros para concentrarse principalmente en la televisión y posteriormente tuvo apariciones en el cine, con participaciones en ‘Asu Mare 2’, estrenada en 2015, y ‘La paisana Jacinta en búsqueda de Wasaberto’, de 2017. En ambas mantuvo la conexión con el estilo y el personaje que había construido durante años frente a las cámaras.

En marzo de 2025, su vida tomó otro rumbo. Una caída obligó a Espejo a ser hospitalizado primero en el Hospital Casimiro Ulloa y luego en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao. Su estado era delicado y su familia pidió privacidad. Semanas después, su amigo y compañero Martín Farfán informó que había salido de la UCI y pasado a cuidados intermedios, donde ya reconocía a sus familiares, aunque su recuperación continuó siendo delicada y su ausencia de la televisión se prolongó.

Enrique Espejo 'Yuca' / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El 11 de septiembre de 2026, Jorge Benavides confirmó la muerte de Enrique Espejo a los 75 años. En su despedida eligió recordar a su compañero desde la risa y evocó los sketches que compartieron durante décadas. “La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes, sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos, compartiendo risas y carcajadas”, escribió.

Más de 40 años después de aquel encuentro casual que lo llevó a la televisión, ‘Yuca’ dejó una trayectoria construida entre personajes, improvisaciones y escenas que quedaron en la memoria del público. Enrique Espejo murió, pero el personaje que nació en ‘Risas y salsa’ y acompañó a varias generaciones de peruanos permanece como parte de la historia de la comicidad televisiva nacional.

VIDEO RECOMENDADO