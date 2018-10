Enrique Iglesias besó a una fanática que subió al escenario en el Complejo Deportivo Nacional Olímpico, durante su concierto en Ucrania y ante una gran multitud de asistentes.

Durante su última escala en el tour All the Hits Live, Enrique Iglesias deleitó a sus seguidores con sus canciones más exitosas a lo largo de su trayectoria, aunque esto no ha sido lo que más ha resaltado de su performance.

Ya que cuando una fan se subió al escenario para darle una placa a Enrique Iglesias y posar para una foto, recibió un fuerte abrazo del cantante que posteriormente se convirtió en un apasionado beso.

Como si no fuera suficiente, la admiradora del cantante le pidió tomarse una ‘selfie’ con él y quedarse en el escenario, pero un miembro de seguridad la invitó a retirarse.

Esta no es la primera vez que Enrique Iglesias besa a una de sus seguidoras, pues ha tenido diversos episodios durante sus conciertos a lo largo de su trayectoria musical, incluso en Perú.