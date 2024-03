El exfutbolista Erick Delgado rechazó de manera contundente que Nataniel Sánchez le haya sido infiel con Mario Hart. No obstante, el exarquero negó que haya sostenido una relación con la actriz.

Durante el programa ‘Erick y Gonzalo’, que se transmite en YouTube, el exarquero de Sporting Cristal vivió un tenso momento cuando su compañero de conducción le recordó su pasado amoroso y el presunto engaño de la popular ‘Fernanda de las Casas’.

“¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuándo (me metieron los cachos)? No lo conozco. Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad”, expresó el exdeportista.

Delgado aprovechó en asegurar que nunca tuvo enamoradas, y que jamás se ha enamorado de verdad, mucho menos de Nataniel, a pesar de que salieron alrededor de seis meses durante el 2010.

“Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando”, aclaró.