El actor Erick Elera asegura que toma con humor las especulaciones que vinculan su nombre con un presunto acto de infidelidad. Según una teoría en redes sociales, el actor de “Al fondo hay sitio” habría engañado a su esposa, Allison Pastor, pese a que ambos mantenían una imagen romántica ante el público.

En declaraciones al diario Trome, el ‘niño con cara de pez’ aseguró que está acostumbrado a las habladurías en su contra, por lo que no le sorprende que siempre intenten desprestigiar su nombre.

“Siempre hacen lo mismo, empiezan a juzgar y malinforman; hay gente que se queda con esa idea. Yo solo me río”, comentó Elera, quien señaló que su esposa, Allison Pastor, hace caso omiso a los comentarios: “Al final la gente comenta; no solo me mencionan a mí, mencionan a todo el mundo, pero ya fue”.

Allison Pastor y Erick Elera, una de las parejas más solidas de la farándula. ( Foto: Instagram / @allisonpastorromero)

Asimismo, Erick Elera confesó que está viviendo un sueño tras el lanzamiento de su nuevo tema “Tramposa”, que grabó junto a Lucho Paz. El videoclip del tema es protagonizado por Xiomy Kanashiro.

“Es un sueño cumplido cantar al lado del maestro. Hace tiempo nos encontramos y le dije: ‘Ojalá algún día podamos grabar una canción’, y luego de unos años se da, ja, ja, ja. Me gusta el tema ‘Tramposa’, es pegajoso”, precisó.

“En un momento me preocupó lo que vayan a decir las mujeres de la canción, pero existen muchos casos. “Tramposa” es un tema con el que muchos se van a sentir identificados”, añadió el actor.

Como se recuerda, la relación entre Erick Elera y Allison Pastor nació en los sets de grabación de “Al fondo hay sitio” alrededor de 2016, donde ella trabajaba como modelo extra. Tras un inicio con insistencia por parte de él, se consolidaron luego de coincidir en una fiesta de cumpleaños y tras años de conocerse, formalizando su noviazgo en noviembre de ese año.