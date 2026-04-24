Resumen

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Erick Elera aseguró que está cansado de ser vinculado en actos de infidelidad pese a estar en una relación con Allison Pastor. (Foto: Instagram / @allisonpastorromero)
Erick Elera aseguró que está cansado de ser vinculado en actos de infidelidad pese a estar en una relación con Allison Pastor. (Foto: Instagram / @allisonpastorromero)
Por Redacción EC

El actor Erick Elera asegura que toma con humor las especulaciones que vinculan su nombre con un presunto acto de infidelidad. Según una teoría en redes sociales, el actor de “Al fondo hay sitio” habría engañado a su esposa, Allison Pastor, pese a que ambos mantenían una imagen romántica ante el público.

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