Paul Vega se encuentra inmerso en una gran polémica tras la difusión de un video en el que se niega a dar un abrazo a una fanática con discapacidad. Al respecto, algunos colegas del actor se han pronunciado, entre ellos, Erick Elera.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Erick Elera salió en defensa de su compañero de elenco en “Al fondo hay sitio” y pidió cautela a los fans antes de emitir juicios de valor sobre Paul Vega.

“Pueden haber pasado muchas cosas, pasó demasiado rápido. Están haciendo leña del árbol caído, yo me imagino que en algún momento Paul hablará del tema”, dijo el actor que da vida a ‘Joel Gonzales’.

“Siempre van a poner cosas que puedan ser negativas porque crea morbo, no solo en la televisión, sino también en las redes”, agregó el también cantante.

Paul Vega se disculpa

El actor Paul Vega, quien da vida a ‘Koky Reyes’ en la serie “Al fondo hay sitio”, salió al frente para hacer un mea culpa luego que se viralizara un video en el que rechaza el abrazo de una joven con discapacidad, quien lo esperaba para conocerlo.

Paul Vega hace mea culpa tras ignorar a fan que le pidió una foto. (Foto: Captura de video)

En declaraciones para América Espectáculos, el actor se disculpó y explicó que estaba grabando escenas de “Al fondo hay sitio” cuando sucedió el lamentable incidente.

“Quisiera explicar un poco... Pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes”, señaló el actor.

“A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y cómo se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo, me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos, yo debí quedarme ahí y por eso te pido disculpas”, agregó.