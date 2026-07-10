Erick Elera se despide con emotivas fotografías de ‘Joel’ en ‘Al fondo hay sitio’. (Foto: Instagram - @erickeleraoficial / Captura de YouTube - Al Fondo hay Sitio - AFHS)
Erick Elera se despide con emotivas fotografías de ‘Joel’ en ‘Al fondo hay sitio’. (Foto: Instagram - @erickeleraoficial / Captura de YouTube - Al Fondo hay Sitio - AFHS)
Por Redacción EC

El episodio del jueves 9 de julio de “Al fondo hay sitio” estuvo cargado de drama y suspenso al revelar que ‘Joel Gonzales’, personaje interpretado por Erick Elera, falleció tras un atentado luego de ser enlistado en el ejército por error. Sus familiares en la ficción lamentaron su partida y le rindieron un sentido homenaje.

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