El episodio del jueves 9 de julio de “Al fondo hay sitio” estuvo cargado de drama y suspenso al revelar que ‘Joel Gonzales’, personaje interpretado por Erick Elera, falleció tras un atentado luego de ser enlistado en el ejército por error. Sus familiares en la ficción lamentaron su partida y le rindieron un sentido homenaje.

Si bien es cierto que la serie suele presentar escenas similares, las declaraciones de Erick Elera han incrementado el suspenso en torno al popular ‘Cara de pez’. A través de sus redes sociales, el actor compartió más de una decena de fotografías inéditas de las grabaciones de la ficción.

Si bien las imágenes muestran las escenas recientes de ‘Joel Gonzales’ en compañía de los actores de “Al fondo hay sitio”, lo más llamativo ha sido el mensaje que acompaña su publicación, ya que tienen un tono de despedida que muchos han señalado como el fin de ‘la leyenda’.

“Algunas de las últimas locuras. Las fotografías chéveres”, es el breve, pero significativo mensaje que escribió Elera en su post, el cual ha conseguido más de 6 mil likes y decenas de comentarios que lamentan la partida de ‘Joel’ en tan solo su primera hora de publicación.

Por si fuera poco, a través de sus historias de Instagram, el actor compartió una fotografía agarrando la chapa de identificación de ‘Joel’, donde se muestran los datos del querido personaje de “Al fondo hay sitio”. Sobre la instantánea escribió una palabra: “Gracias”.

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Además, el episodio también mostró imágenes de ‘Joel Gonzales’ desde su llegada en la primera temporada de “Al fondo hay sitio” en 2009, cuando llegó con su familia a Lima. Esta especie de homenaje fue calificado en redes sociales como una de las clásicas despedidas de la serie cuando un personaje se aleja de la ficción, ya sea por un tiempo o de forma permanente.

Erick Elera se despide con emotivas fotografías de ‘Joel’ en ‘Al fondo hay sitio’. (Foto: Captura de YouTube / Al Fondo hay Sitio - AFHS)

Por lo pronto, solo se ha confirmado que ‘Joel Gonzales’ murió “como un héroe” en la guerra; sin embargo, es preciso recordar que la serie suele dar por muertos a algunos personajes para luego “revivirlos” de formas poco convencionales, hecho que se ha repetido en más de una oportunidad.