La salida de Gian Piero Díaz de América Televisión para emprender un nuevo proyecto junto a Rossana Fernández Maldonado en Willax TV ha dejado la incógnita de quién podría reemplazarlo en la conducción de “Esto es Guerra”.

Pues la mañana de este jueves, fue Brunella Horna en la reciente edición de “Más Espectáculos” quien indicó que podría ser Erick Elera el nuevo jale del reality de competencia y quien acompañaría a Johanna San Miguel.

“Ahí me han dicho, he estado averiguando. Yo bien chismosa como siempre, no sé si será verdad, pero comentan por ahí, rumorean que podría ser Erick Elera”, dijo la joven empresaria dejando en shock a sus compañeras Valeria Piazza y Ximena Dávila, la reportera de “Estás En Todas”.

Tras sus palabras, la joven periodista la comparó con un popular vidente por esta predicción. “Brunella sabe más que Jean Sandoval. Me muero con el nuevo conductor”, finalizó sobre el tema.

Recordemos que el alguna oportunidad el actor que volverá a dar vida a Joel Gonzáles en la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, estuvo como conductor invitado en EEG en cubriendo a ‘Pipi’, quien se tuvo que ausentar por un viaje.

