Erick Elera cambia de look y se despide de Oliverio, su personaje en "De vuelta al barrio"

Erick Elera es el encargado de darle vida a Oliverio en la serie “De vuelta al barrio” y con este personaje se ha ganado el cariño de todos los espectadores. Y ahora en Instagram, el actor sorprendió y entristeció a muchos al despedirse de su personaje.

“Chau OLIVERIO... Fueron tres años con el cabello largo”, escribió como leyenda del video donde lo vemos cortándose la melena.

Su publicación generó gran impacto entre sus seguidores, quienes rápidamente se manifestaron y le pidieron a Elera que aclare el tema, pues no conciben a su personaje fuera de la serie de América Televisión.

“Oliverio es a ‘Devuelta al barrio’ como chavo a su vecindad, ni lo pienses”, “Asuuu por qué dices ‘chau Oliverio’, ya no vas a estar en la serie, no me digas eso, nos matamos dela risa con tu personaje”, “La distinguida Felisitas tiene la culpa”, fueron algunos comentarios de sus fans.



Sin embargo, el también cantante no se irá de la serie, sino que se ha sometido a un radical cambio de look porque este sábado se casa con Allison Pastor. La noticia fue dada por la pareja en el programa “En boca de todos”.