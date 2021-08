Luego de la inesperada renuncia en vivo de Allison Pastor a “Reinas del Show”, Erick Elera fue consultado sobre la posibilidad de que su esposa regrese al programa sabatino conducido por Gisela Valcárcel.

En un adelanto del programa “Amor y Fuego”, se puede escuchar que el actor “De vuelta al barrio” negó la posibilidad de que Allison vuelva al set de América Televisión.

“Este martes en ‘Amor y Fuego’ tras la humillación de Gisela Valcárcel a Allison Pastor que provocó su renuncia en vivo, su esposo Erick Elera habla fuerte y claro”, se escucha en el adelanto.

Tras ello, muestran parte de la conversación que Erick mantuvo con un periodista de “Amor y Fuego”. “Pero ¿Ella no va a regresar este sábado?”, interroga el hombre de prensa. A lo que el actor responde: “Este… Mira, yo no creo ¿no?, Pucha a nosotros no nos gusta entrar en dimes y diretes”.

“Pobre Allison”, “Alison es una bella persona juntos con Erick, ella siempre fue muy sencilla y buena persona desde siempre. Hacen una linda pareja”, “Fijo y la obligan a volver ,sino la demanda le cae”, “Cuando la escucho decir ‘Qué pena’ más cólera le agarro a esa mujer por ser tan arrogante y la hija le sigue los pasos”, son algunos comentarios que se leen en la publicación.

