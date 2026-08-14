El exproductor fue acusado por pedirle a una joven actriz que se desnude frente a él durante un supuesto "casting privado" Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram / Composición EC
El exproductor fue acusado por pedirle a una joven actriz que se desnude frente a él durante un supuesto "casting privado" Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Erick García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, anunció que tomará acciones legales contra Patricia Villarreal, joven actriz que lo denunció por presunto hostigamiento sexual durante un supuesto ‘casting privado’, en caso no se rectifique de las acusaciones.

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