Erick García Vilca, extrabajador de Del Barrio Producciones, anunció que tomará acciones legales contra Patricia Villarreal, joven actriz que lo denunció por presunto hostigamiento sexual durante un supuesto ‘casting privado’, en caso no se rectifique de las acusaciones.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, García Vilca negó las acusaciones y aseguró que las imágenes difundidas por ‘Magaly TV “no se ajustan a la realidad”, afirmando que la supuesta audición se trataba de un cortometraje independiente.

Comunicado de Erick García

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“Quiero aclarar que nunca utilicé el nombre de Del Barrio Producciones para realizar un casting a Patricia Villarreal”, señaló el comunicador, quien también indicó que la joven no habría presentado pruebas que demuestren dichas acusaciones.

García Vilca sostuvo que en ningún momento le indicó a Villarreal que el proyecto sería una novela de la productora y reiteró que la prueba correspondía a un trabajo independiente.

Extrabajador de Del Barrio Producciones tomó fotos de la joven actriz en ropa de baño durante un supuesto casting / KELVIN GARCIA

“Si yo hubiera tenido algún tipo de mala intención, como se pretende hacer creer, no habría acudido precisamente a su domicilio, sabiendo que su madre se encontraba ahí”, expresó luego.

El extrabajador de Del Barrio también rechazó haberle pedido a Villarreal realizar escenas íntimas junto a él y cuestionó la interpretación de las imágenes difundidas, pues en sus palabras, la actriz se habría mostrado con naturalidad durante la sesión de fotos.

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¿Tomará acciones legales?

Finalmente, García Vilca afirmó que las acusaciones afectaron su imagen personal y laboral, por lo que pidió una rectificación, advirtiendo que evaluará medidas legales contra quienes, según dijo, perjudicaron su dignidad.

“Dicha señorita tendrá que probar todo lo expuesto, al igual que el resto de involucrados, quienes hoy han afectado mi dignidad y mi imagen”, manifestó. “Pienso tomar las medidas legales necesarias, si no se rectifica”, agregó.

La denuncia de Patricia Villarreal fue difundida en ‘Magaly TV La Firme’, donde la actriz señaló que García Vilca la contactó para una supuesta audición, denunciando que durante el encuentro habría realizado propuestas de contenido sexual y registrado imágenes de ella en ropa de baño.

Tras conocerse el caso, Del Barrio Producciones confirmó la separación de García Vilca de la empresa y señaló que activó sus protocolos internos tras recibir la denuncia. Michelle Alexander, CEO de la casa realizadora, calificó las imágenes difundidas como “inaceptables” y afirmó que el trabajador no continuaría vinculado a la compañía.

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