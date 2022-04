Tras darse a conocer el caso de infidelidad de Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos prefirió no ocultarse y continuó con su vida. Incluso llegó a brindar algunas entrevistas donde aclaró que ha recibido mucho apoyo de parte de sus amigos y seguidores, hecho que agradeció en sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, de casi 2 minutos de duración, la actriz manifestó su agradecimiento por el respaldo que ha recibido durante esta etapa de su vida. Además, reconoció que tiene muy buenos amigos.

“No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca. He recibido tanto apoyo, cariño y amor. La verdad esto es muy importante para mí, he sentido demasiado amor. Eso por una parte, por otro lado pensé que tenía algunos buenos amigos, y me he dado cuenta que tengo muchos”, señaló la actriz.

“Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos, de personas en las que puedo confiar y poner las manos al fuego que han estado ahí conmigo, alentándome. Eso me hace sentir muy afortunada”, añadió Villalobos.

Asimismo, en el video la actriz también aseguró que gracias al apoyo que ha sentido dejó de lado la “porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir”. Finalmente, aseguró que pasará la página.

“Tan importante ha sido todo esto que he sentido que hasta ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir. Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo, pero yo me quedo con el amor de ustedes. Les deseo lo mismo, todos nos merecemos amor y empatía. Ahora, paso la página”, sentenció en su video.

Como era de esperarse, el clip fue bien recibido por sus amigos y seguidores. Entre los comentarios resaltan algunos colegas como Daniela Sarfati, Daniela Darcourt, Sandra Muente, entre otros.