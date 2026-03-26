Érika Villalobos ofreció una entrevista al diario Trome y contó detalles sobre su romance con Gabriel Calvo, el episodio de infidelidad que vivió con Aldo Miyashiro y su reciente relación con el empresario Erik Zapata.

Durante la entrevista en el podcats del citado medio, la actriz hizo referencia a su expareja Aldo Miyashiro, quién le fue infiel con una de sus reporteras. En la conversación, Érika dijo que no guarda rencor ni odio, dejando en claro que ha logrado superar ese episodio de una forma madura.

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“No tiene ningún sentido guardar rencor. Las personas tomamos nuestras decisiones. Tú tienes que perdonar para estar bien contigo, porque si tú cargas un rencor, cargas una mochila de odio. Entonces tú eres la que está pagando eso, nadie más”, dijo Érika.

Esta es la hora confirmada de estreno de "Perdóname", la nueva serie de Aldo Miyashiro y Erika Villalobos. (Foto: América TV)

Cabe recordar que el escándalo mediático de la pareja sucedió en el 2022, donde Aldo Miyashiro fue captado en una situación comprometedora que generó diversas reacciones en el espectáculo nacional. A raíz de ello, el conductor ofreció disculpas públicas, reconociendo su error y asumiendo la responsabilidad por lo ocurrido.

Además, la actriz en diversas entrevistas ha declarado que no desea vivir con resentimiento y prioriza su estado emocional, especialmente la tranquilidad de sus hijos.

Por otro lado, Érika también hablo sobre el romance que tuvo con Gabriel Calvo mientras trabajaban en la serie de televisión “Torbellino”. La actriz mencionó que “en su momento, todo en su momento está bien”. Además recalcó que ahora cada uno tomó su rumbo, y que ambos hicieron más cosas en televisión por su lado.

Érika Villalobos se sincera sobre su nueva relación con el empresario Erik Zapata. (Foto: Instagram)

Finalmente, Érika Villalobos mantiene una relación a distancia con Erik Zapata y precisó que nos es fácil, pero que de alguna forma la obliga hacer las cosas con más calma. Además que aún no tiene claro si se va a casar.

“No es fácil, pero creo que de alguna forma te obliga a hacer las cosas con mucha calma. Vamos a cumplir 3 años a la distancia. Conversamos casi todo el tiempo, cada 10 minutos. Y no estamos pensando precisamente en casarnos. Ahorita estamos viendo lo que pasa”, dijo durante la entrevista.