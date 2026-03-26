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Erika Villalobos segura que no odia a su expareja Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)
Erika Villalobos segura que no odia a su expareja Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Érika Villalobos ofreció una entrevista al diario Trome y contó detalles sobre su romance con Gabriel Calvo, el episodio de infidelidad que vivió con Aldo Miyashiro y su reciente relación con el empresario Erik Zapata.

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