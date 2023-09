La actriz Érika Villalobos fue entrevistada en el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde contó cómo enfrentó y se sobrepuso a la infidelidad de Aldo Miyashiro, en ese entonces su pareja, tras el ampay del popular “Chino” el año pasado.

Dijo, también, que hay mucha gente luego de lo ocurrido que “quiere que odie”, sin embargo, trabaja “todos los días para tener paz en su corazón”. Además, comentó que cuenta con todo el apoyo de sus hijos, quienes ahora son los que le dan lecciones.

“Uno elige o me caigo o me levanto (...) te duele como te van a doler un montón de cosas en la vida, y tienes tu tiempo y hay que acariciarse uno. Nos hacemos cariñito, nos engreímos, pensamos en nosotros y me he dedicado mucho en saber que es lo que me da ganas de hacer”, narró Érika Villalobos.

En otro momento de la entrevista, la actriz enfatizó que siempre supo mantener distancia entre su vida privada y su trabajo en la televisión, pero luego de la infidelidad, todo cambió. “Hace un año y medio que mi vida privada está en todos lados y eso a la gente le puede interesar, pero yo no quiero eso. Mi trabajo está dedicado al público, no mi vida privada”, sostuvo.

“Ustedes no conocen lo que pasa en mi vida. Quiero que entiendan que a nadie le gustaría estar en todos lados todo el tiempo, sobre todo sin saber”, agregó Villalobos.