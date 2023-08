Érika Villalobos, actriz y expareja del conductor de televisión Aldo Miyashiro, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes en las que aparece acompañada de un hombre.

El programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ anunció que emitirá esta noche un ‘ampay’ de la artista con quien, al parecer, sería su nueva pareja sentimental.

MIRA AQUÍ EL AVANCE

TROME | Ampayan a Erika Villalobos y madurito galán (Magaly TV, La Firme)

Como se recuerda, Villalobos y Miyashiro se separaron, tras la emisión de un ‘ampay’ del conductor de ‘La Banda del Chino’ con Fiorella Retiz.

Al poco tiempo del escándalo mediático generado por la mencionada infidelidad, fueron vistos juntos en julio del año pasado, lo que despertó las sospechas de una reconciliación.

Incluso la actriz no descartó que retomen su relación: “Siempre nos vamos a seguir viendo, no va a ser posible que no mantengamos comunicación. (¿Hay posibilidad de darle una oportunidad a Aldo?) Solo el tiempo lo podrá decir”, dijo.