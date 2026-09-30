Erika Villalobos recordó la infidelidad de Aldo Miyashiro y la posterior ruptura de su relación durante una entrevista con Andrea Llosa. La actriz contó cómo vivió el momento en que se enteró del ampay y señaló que el conductor se mostró arrepentido y llegó a pedirle retomar la relación.

En un avance de la entrevista difundido por Andrea Llosa en sus redes sociales, Villalobos explicó que conoció la existencia de las imágenes antes de que fueran emitidas por Magaly TV La Firme. Ante ello, decidió preparar a sus hijos y a su madre para la exposición que tendría la familia.

“Es porque había salido el avance y a mí me corroboraron que sí era él. Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije ‘va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien’” , recordó la actriz.

Villalobos sostuvo que la infidelidad no fue lo más difícil de afrontar, sino las consecuencias que tuvo para su entorno familiar y la exposición de su vida privada. “ Pero para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo, sino que mi familia estuviera expuesta, que yo saliera a la calle y todo el mundo tuviera que comentar sobre mi vida”, manifestó.

Asimismo, contó que Miyashiro le pidió perdón y quiso retomar la relación. “ Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho , porque había causado una cosa enorme. O sea, las decisiones que tomó él las tuvo que pagar bien caras”, señaló.

Consultada por Andrea Llosa sobre si en ese momento todavía amaba al conductor, Villalobos respondió de manera afirmativa. “Sí, había amor” , dijo la actriz.

Durante la entrevista, Villalobos también recordó una etapa de dificultades personales y económicas que atravesó después de su salida de Torbellino. Según relató, posteriormente continuó trabajando en telenovelas, pero llegó un periodo en el que las producciones peruanas dejaron de tener el mismo nivel de actividad.

“Ya no me alcanzaba ni cómo pagar mis deudas. Tuve incluso dos choques, dos de mis perritos se murieron. Pasaron varias cosas, uno no se prepara para eso, cuando eres chibolo no sabes ”, contó la actriz de cine, teatro y televisión.

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