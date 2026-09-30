Erika Villalobos cuenta detalles de su ruptura con Aldo Miyashiro. (Foto: Redes sociales)
Erika Villalobos cuenta detalles de su ruptura con Aldo Miyashiro. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Erika Villalobos recordó la infidelidad de Aldo Miyashiro y la posterior ruptura de su relación durante una entrevista con Andrea Llosa. La actriz contó cómo vivió el momento en que se enteró del ampay y señaló que el conductor se mostró arrepentido y llegó a pedirle retomar la relación.

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