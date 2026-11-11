Érika Villalobos reunió a Aldo Miyashiro y a su actual pareja, Gia Rosalino, durante la celebración del cumpleaños de su hija Fernanda. La actriz y cantante compartió imágenes de la reunión familiar a través de Instagram, donde mostró parte de la sorpresa que organizó para la joven, quien estuvo acompañada de sus padres, amigos y artistas invitados.

La celebración tuvo como protagonista a Fernanda Miyashiro, quien recibió diversas sorpresas por su cumpleaños. Entre ellas estuvo la visita del cantante Adrián Bello, uno de los artistas que sigue la joven. Villalobos registró en video su reacción al descubrir los preparativos y la presencia de algunos de sus invitados.

A través de sus redes sociales, la actriz también dedicó un mensaje a su hija, en el que expresó el cariño y orgullo que siente por ella, además de destacar su crecimiento personal.

“ Qué suerte tener a esta bella en mi vida, verla crecer tanto como persona y recibir su gran amor. Es mucho más de lo que alguna vez imaginé”, escribió Villalobos en la publicación.

La presencia de Aldo Miyashiro y Gia Rosalino junto a Érika Villalobos llamó la atención debido a los antecedentes de la relación entre la actriz y el conductor. Ambos se separaron después de que se conociera la infidelidad del actor con la entonces reportera Fiorella Retiz, episodio que tuvo repercusión pública.

Tras el fin de su matrimonio, Villalobos y Miyashiro continuaron sus vidas sentimentales por separado. La actriz inició una relación con Erik Zapata, mientras que el conductor mantiene una relación con Rosalino. Pese a ello, ambos han coincidido en actividades relacionadas con sus hijos.

Durante la celebración, Villalobos no hizo comentarios sobre la presencia de la actual pareja de Miyashiro ni se refirió a los episodios que marcaron su separación. Su publicación estuvo centrada en el cumpleaños de Fernanda y en el mensaje que le dedicó por esta fecha especial.

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