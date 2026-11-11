Érika Villalobos organiza sorpresa para su hija Fernanda y comparte celebración con Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram / @villaloboserika)
Érika Villalobos organiza sorpresa para su hija Fernanda y comparte celebración con Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram / @villaloboserika)
Por Redacción EC

Érika Villalobos reunió a Aldo Miyashiro y a su actual pareja, Gia Rosalino, durante la celebración del cumpleaños de su hija Fernanda. La actriz y cantante compartió imágenes de la reunión familiar a través de Instagram, donde mostró parte de la sorpresa que organizó para la joven, quien estuvo acompañada de sus padres, amigos y artistas invitados.

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