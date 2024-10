La actriz Érika Villalobos atraviesa un buen momento en su vida, tanto a nivel personal como profesional, pues ha encontrado en su pareja Erik Zapata a un compañero que la apoya y que le da tranquilidad pese a que mantienen una relación a distancia. Según dijo, ahora está feliz y en paz.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Érika reconoció que su relación con el empresario peruano que reside en Estados Unidos atraviesa un buen momento, ya que ha aprendido a conocerse y se encuentra en paz.

“La relación va muy bien, estamos felices. Nuestra relación es a la distancia, pero marcha bien”, contó Érika Villalobos al citado medio.

“Hoy en día me siento más feliz, con más paz, me conozco mucho más, sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien; y cuando lo aplicas a tu vida hay un cambio. Hay que aceptarse tal como somos, no estaré flaca como antes, pero eso no importa porque me siento mejor que antes”, añadió la actriz.

Asimismo, Érika Villalobos se refirió a su rol protagónico en la obra “La madre”, donde da vida a vida a una mujer que sufre el síndrome del nido vacío tras la partida de sus hijos. En dicha obra comparte roles con José Arbulú, José Argüelles y Mane Acosta.

“Esta mujer sufre este trastorno porque no ha desarrollado ninguna habilidad u oficio en la vida, se ha dedicado el ciento por ciento de su vida a sus hijos y esposo, y se ha quedado sola, se siente vacía”, explicó Villalobos.

