Aldo Miyashiro y Érika Villalobos ofrecieron su primera entrevista juntos desde la infidelidad del popular ‘Chino’. Durante la conversación con la ‘Chola’ Chabuca, los actores hablaron sobre cómo afrontan su separación y la relación que mantienen actualmente.

Según contó Érika Villalobos, ellos mantienen una buena relación por sus hijos e incluso se llevan mejor que cuando eran pareja. Además, resaltó que ella no odia al ‘Chino’ tras su infidelidad con Fiorella Retiz.

“(Con Aldo) nos llevamos muy bien y es muy bonito que dos personas, que en este momento no tienen una relación sentimental, amorosa, se lleven bien. Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie”, señaló.

“Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio. Me molesta mucho que a la gente no le afecte decir cosas tan duras, no sé por qué alguien quisiera hacer que otra persona se sienta mal, no lo entiendo y lo otro es que alguien hable sin saber nada, nadie conoce mi vida real, solo yo”, agregó.

Finalmente, al ser consultada por si le otorgó el perdón a Aldo Miyashiro, la actriz Érika Villalobos dejo en claro que los problemas son cosas del pasado y que equivocarse es parte de la experiencia de todas las personas.

“Todos somos humanos y nos equivocamos. No podemos tirar piedras y esconder la mano. Si una persona te pide perdón y te explica, una siempre puede perdonar”, puntualizó la actriz, quien trabajará al lado de Aldo Miyashiro en la telenovela “Perdóname”.