Ernesto Laguardia irreconocible, vestido de mujer |FOTOS

Ernesto Laguardia viene sorprendiendo en su natal México al lucir totalmente transformado como mujer en la obra "La homofobia no es cosa de hombres", que estelariza en ese país junto a Gabriel Soto, Arturo Peniche, Alexis Ayala y Juan Soler.

En una breve conversación con la prensa, el actor mexicano de 59 años de edad dijo sentirse en "shock" al verse caracterizado como mujer pues no se reconoce.

"No pues, la primera impresión es así como, pues un shock. ¡Ni te reconoces! pero... me veo guapísimo", reveló y bromeó el actor al término de los ensayos de la obra "La homofobia no es cosa de hombres", donde interpreta a un travesti.

En su cuenta de Instagram, Laguardia compartió un video del proceso de maquillaje y caracterización de su personaje, el cual le toma tres horas.

"La homofobia no es cosa de hombres" explora la vida de cinco hombres, víctimas de la discriminación y faltas de respeto. Estos, a través de monólogos, abordarán temas como la adopción, el matrimonio igualitario, la doble vida y el maltrato.

La obra se estrena en en el Teatro Centro Coyoacán de México del 6 de julio al 11 de agosto.