Fuertes declaraciones. El conductor de televisión Ernesto Pimentel se refirió al cómico Andrés Hurtado, revelando que este le habría deseado la muerte, hecho por el que ambos se habrían distanciado.

“Voy a hablar de Andrés, me parece importante hablar de Chibolín. Yo trabajé con él, fui su bailarín, él siempre se portó muy mal conmigo y cada vez que puede dice que ojalá que me muera y eso ya no me parece gracioso”, dijo el empresario.

De ese modo, Pimentel relató que conoció a las hijas de Hurtado, con quien tiene una buena relación, pero que ha preferido mantener distancia de Hurtado por los comentarios que diría en su contra.

“Lo conozco a él de otra forma, pero cuando veo a esa persona ridícula o esa persona que no es lo que realmente es, me afecta, y si constantemente sale a decir que me muera, ya no es un chiste, no es gracioso”, reiteró.

El creador de la Chola Chabuca brindó estas declaraciones en el podcast “Café con la Chevez”, de la versión digital del diario Trome.

Ernesto Pimentel marca distancia de Andrés Hurtado





Tras ello, Pimentel cuestionó el tino o criterio de Andrés Hurtado para realizar sus bromas. De ese modo, Ernesto afirmó que Hurtado habría perjudicado a la Teletón.

“Yo siempre he sido tranquilo, no lo estoy ofendiendo, sigo pensando que es una persona, le tengo cariño, aprecio, pero no se puede estar aguantando que se refiera a mí en términos peyorativos o decir que me muera”, aseguró.

Por otro lado, Ernesto afirmó que siente estima por Andrés Hurtado, pero marcó distancia de los comentarios negativos que el cómico le habría hecho.

“No nos odiamos, le tengo cariño, me alegran sus Matín Fierro, son de fierro porque van a ser un peso para él. Celebro sus cosas chéveres pero no puede ir contra mí que nunca me referí a él en términos negativos”, sentenció.