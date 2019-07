Ernesto Pimentel comparte la primera fotografía de su hijo Gael

El conductor de televisión Ernesto Pimentel días atrás compartió con todos sus seguidores el nacimiento de su primer hijo. Asimismo, pidió que oren por el bebe, el cual nació prematuro.

El intérprete de "La Chola Chabuca" en su programa sabatino decidió mostrar un emotivo video en el que también compartió la primera fotografía de su primogénito.



En la nota que presentaron, el actor no solo agradeció por la llegada de su hijo al mundo, sino también prometió que "luchará por él".

“Muchas gracias a todos, todo va muy bien. A mí las cartas que me dio la vida no fueron las mejores, pero sé que no voy a dejar a la suerte, mi vida y mi destino", expresó Pimentel.

Lucharé por todo lo que quiero, lucharé por ti, Gaelito. Bienvenido a mi corazón, bienvenido al país más bonito del mundo”, agregó Ernesto en voz en off.

El informe mostró un collage de fotos. La última imagen muestra las manitos del pequeño Gael, quien nació a las 33 semanas el pasado lunes 22 de julio.