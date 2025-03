La cumbia peruana atraviesa un difícil momento luego que se diera a conocer que Paul Flores, vocalista de Armonía 10, murió tras un atentado contra el bus de la orquesta. Este lamentable hecho ha enlutado el mundo de la música y diversos personajes que han compartido con el cantante se han pronunciado en redes sociales.

Sumado a los comentarios de colegas musicales, Ernesto Pimentel compartió un sentido video en el que expresa su malestar al conocer la noticia de la muerte de Paul Flores.

“Hoy, el mundo de la música y el corazón de muchos están de luto. Hemos perdido a un gran ser humano: padre, hijo, esposo y cantante, Paul Flores, El Ruso, de Armonía 10″, escribió en su publicación.

“Siempre lo recordaré con cariño y respeto. Compartimos escenarios y la emoción de cantar Tomar para olvidar, pero hoy nos embarga la tristeza al saber que ya no estará más con nosotros. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo su grupo musical. Este es un dolor que no debería repetirse. La violencia nos alcanza a todos, y espero que, como sociedad, podamos reflexionar y trabajar para que esto no vuelva a suceder”, añadió.

Como se recuerda, Ernesto Pimentel compartió con Armonía 10 en una reciente edición de su programa “El Reventonazo de verano”, donde la agrupación llegó para compartir un bloque musical.

Armonía 10 lamenta la muerte de su vocalista

A través de sus redes sociales, la agrupación Armonía 10 compartió un comunicado en el que lamenta la muerte del cantante Paul Flores, conocido como ‘Russo’, tras ser impactado por dos proyectiles durante un atentado contra el bus de la orquesta.

“Con todo pesar en nuestros corazones nos vemos en la difícil posición de comunicar el sensible fallecimiento de Paul Hambert Flores García, cariñosamente conocido por todos como ‘Russo’. El atentado que hemos sufrido como orquesta arrebató la vida de uno de los nuestros”, señala el comunicado.

“En estos momentos de extremo dolor extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención, afirmándoles que entregaremos toda nuestra energía a que esto no quede impune”, añade la misiva.

Armonía 10 lamenta muerte de Paul Flores tras atentado contra su bus. (Foto: Captura de IG)

Como se sabe, el bus de Armonía 10 sufrió un atentado cuando se dirigía a una discoteca en Santa Clara, Ate, luego de ofrecer un concierto en el estadio El Palomar, en Jicamarca, San Juan de Lurigancho.

Según las primeras investigaciones, sicarios a bordo de motocicletas abrieron fuego contra el bus oficial de Armonía 10, dos proyectiles impactaron contra Paul Flores, quien fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, pero no sobrevivió.

