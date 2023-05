En medio de la polémica de Dayanita por sus declaraciones sobre su salida de “JB en ATV”, Ernesto Pimentel apareció para defender a la humorista y pedir que cesen los duros cuestionamientos en su contra.

El creador del personaje, Ernesto Pimentel, dejó en claro que Dayanita no tiene contrato con “El reventonazo de la Chola”. Además, aclaró que respeta mucho el trabajo de los programas cómicos de otros canales; sin embargo, pidió un alto a la polémica.

“Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie”, manifestó Pimentel.

“Ojalá en algún momento esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana”, añadió el presentador de “El Reventonazo de la Chola”, quien también reveló que este sábado Dayanita volverá al programa para contar su verdad.

Por otro lado, Ernesto Pimentel celebró que su programa en América Televisión continua como el programa de humor más visto en la televisión nacional, según el rating del sábado 13 de mayo. El espacio de América TV logró 9.4 puntos de rating, seguido de “JB en ATV” (9.2), “El gran chef famosos” (6.3) y “Jirón del humor” (5.6).

Dayanita aclara que nunca habló mal de JB y elenco