Ernesto Pimentel se tomó un momento de la reciente edición de “El Reventonazo de la Chola” para expresar públicamente su respaldo a Naldy Saldaña, quien denunció al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. La ‘Chola Chabuca’ dedicó unos minutos de su programa para solidarizarse con la cantante.

Durante su intervención, Ernesto Pimentel aseguró que está junto a Naldy en este difícil momento y manifestó su deseo de que el caso pueda culminar en justicia. Además, consideró que su experiencia puede servir para visibilizar situaciones similares que atraviesan otras personas en distintos ámbitos.

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“Estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella”, expresó el conductor, quien también habló de la importancia del empoderamiento de quienes hayan atravesado situaciones parecidas.

Durante un segmento de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel aprovechó para manifestar su apoyo a la Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: Captura de video / El Reventonazo de la chola)

La ‘Chola Chabuca’ también se refirió a las imágenes difundidas en el programa “Magaly TV, la firme”, calificándolas como dolorosas y señalando que deberían llevar a una reflexión sobre lo que ocurre en los entornos laborales. En ese sentido, envió un mensaje de aliento a la cantante para que pueda continuar con su carrera.

“Naldy, te abrazo, deseo para ti no solo justicia, sino saber que tu carrera y tu vida continúan”, manifestó la Chola Chabuca, quien destacó el talento y la juventud de la artista.

El conductor también dirigió unas palabras a La Bella Luz, agrupación que ha quedado en el centro de los cuestionamientos tras conocerse públicamente la denuncia. Pimentel reconoció el trabajo realizado por la orquesta a lo largo de los años, pero consideró que las críticas actuales están justificadas.

Óscar Junior, hijo del fundador del grupo, anunció una serie de cambios en la agrupación para fortalecer la seguridad de sus integrantes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“A La Bella Luz es importante volver a escribir una historia que sé que les costó esfuerzo, pero que hoy los cuestionamientos son plenamente justificados. Queremos y necesitamos justicia para Naldy”, concluyó el conductor.

En una reciente conferencia de prensa, en la que se presentaron todos los artistas que forman parte de La Bella Luz, se anunció que el cantante Óscar Junior asumió el liderazgo de la agrupación. En el mismo evento, el popular ‘Senderito’ anunció grandes cambios en la interna del grupo.