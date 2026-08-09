Durante un segmento de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel aprovechó para manifestar su apoyo a la Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: Captura de video / El Reventonazo de la chola)
Durante un segmento de “El Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel aprovechó para manifestar su apoyo a la Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta. (Foto: Captura de video / El Reventonazo de la chola)
Por Redacción EC

Ernesto Pimentel se tomó un momento de la reciente edición de “El Reventonazo de la Chola” para expresar públicamente su respaldo a Naldy Saldaña, quien denunció al exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. La ‘Chola Chabuca’ dedicó unos minutos de su programa para solidarizarse con la cantante.

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