En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Ernesto Pimentel compartió su experiencia de cómo enfrenta la enfermedad y motivó a la ciudadanía a realizarse un descarte para estar prevenidos.

“No debemos usar la palabra portador, sino una persona que tiene VIH. Hace muchos años era muy caro, difícil tener acceso a tratamientos, por ende, las posibilidades de vida eran muy complicadas, pero hoy el nivel de esperanza es otra si se hacen un diagnóstico a tiempo, con esto podremos ponernos todas las metas y alcanzarlas”, refirió.

En ese sentido, el conductor de América Televisión contó que sufrió de discriminación al igual que muchas personas que tienen este virus.

“Es una realidad, pero el éxito y el dinero hace que se olviden de eso. Yo no soy un referente para eso, yo quiero que me vean que soy una persona que no se dio por vencida. Tu estado de salud no determina quién eres, sino tus ganas de salir adelante, de cuidar a los demás y a ti”, señaló el actor cómico en Apropo.

Tras agradecer el gran cariño del público que lo reconforta cada día, el artista exhortó a las autoridades de salud a agilizar la vacunación contra el COVID-19 para las personas con VIH.

“La gratitud me paga la vida, me hace ser mejor hijo, ciudadano y persona. Yo no soñaba con ser famoso ni conocido, sino ser feliz, pero cuando ustedes me dan la oportunidad de decir algo más, les agradezco”, comentó.

Insta a la población a seguir cuidándose:

Pimentel indicó que en la actualidad hay más posibilidades y acceso para los tratamientos contra el VIH, sin embargo, destacó que lo más importante es la prevención.

“Si estás bien de salud, espero que te cuides mucho más, para que estés fuerte. En caso tengas un diagnóstico saca fuerza y nada te hará inaccesible porque hoy con los medicamentos puedes lograr todas tus metas, pero todos debemos ser cuidadosos y respetuoso con la sexualidad. Sería bueno que todos los años se hagan un chequeo”, aconsejó.

Ernesto Pimentel también resaltó la importancia de hablar de sexualidad dentro de las familias. “Si deciden tener una vida sexual activa, incorporar el preservativo, las medidas de protección que nos va a permitir cuidar a los que amamos”, finalizó.

