Tras el escándalo protagonizado por Christian Domínguez, quien fue captado con otra mujer en una situación comprometedora en su auto, muchos personajes de la farándula han aparecido para manifestar su solidaridad con Pamela Franco. Uno de los más enfáticos ha sido Ernesto Pimentel, quien le mostró su respaldo a la cantante.

“Me sorprende y apena lo que pasa con ellos. Pamela (Franco) tiene todo mi respaldo y solidaridad. Sobre Christian prefiero no hablar, porque además pienso que en una relación los terceros salimos sobrando”, señaló Pimentel.

Asimismo, el presentador de televisión anunció que Christian Domínguez y Pamela Franco grabaron un sketch para “El Reventonazo de la Chola” antes de la difusión de las polémicas imágenes. La grabación será emitida este sábado 3 de febrero.

“Fueron a grabar con toda normalidad como si nada pasara y la verdad no me explico lo que ha pasado. Si, es una pena, pero la vida sigue y parte de los entretelones de este encuentro lo podrán ver el sábado”, mencionó Pimentel, quien es padrino del espectáculo Family on Ice en el Parque de las Aguas.

Como se sabe, Magaly Medina presentó un ampay del intérprete con una joven de nombre Mary Moncada en comprometedoras escenas en su vehículo. Las imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”.

