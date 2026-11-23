Ernesto Pimentel reafirma su compromiso con la prevención del VIH e impulsa una jornada gratuita al lado de artistas como Eva Ayllón, Marisol, Deyvis Orosco y más. El evento se realizará el domingo 29 de noviembre en la Explanada de Agua Dulce, Chorrillos.

El espectáculo contará con la participación de otros destacados exponentes de la música nacional como Son Tentación, Orquesta Candela, Papillón y Milena Warthon, quienes se sumarán a un concierto gratuito para sensibilizar a la población sobre la importancia de enfrentar esta enfermedad.

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Pimentel, quien desarrolla estas iniciativas desde hace varios años a través de su ONG Dignidad, destacó la necesidad de mantener espacios de información, orientación y atención gratuita.

“Un año más nos ponemos de pie para trabajar conscientemente en la campaña de prevención, consejería y realizar gratuitamente pruebas de descarte de VIH; pues todos necesitamos estar informados y hablar sin miedo”, expresó el artista.

Cabe mencionar, que el evento se realizará en el marco del Día Mundial de la Respuesta al Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, y buscará promover una sociedad libre de estigmas y discriminación.

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El organizador también recordó que el VIH cuenta con tratamiento gratuito en el Perú y que recibir un diagnóstico oportuno permite iniciar la atención médica necesaria. Asimismo, resaltó que las pruebas son rápidas y confidenciales, por lo que exhortó a la ciudadanía a informarse y tomar medidas preventivas.

Ernesto Pimentel se une a Eva Ayllón y diversos músicos para una jornada musical gratuita. (Foto: Difusión)

Las actividades comenzarán desde el mediodía con charlas educativas, orientación especializada y pruebas gratuitas de descarte, mientras que las presentaciones musicales se iniciarán a las 3 p.m.