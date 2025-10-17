El futbolista ecuatoriano Eryc Castillo, quien actualmente milita en Alianza Lima, ha sido denunciado ante la policía por su esposa, Sindy Melisa Mosquera Quiñonez, tras una presunta agresión física y psicológica.

La denuncia fue interpuesta el 9 de octubre en la comisaría de Miraflores, donde Mosquera Quiñonez declaró haber sido víctima de violencia por parte del deportista un día antes, el 8 de octubre, alrededor de las 23:00 horas.

Según detalles del parte policial difundidos en ‘Amor y Fuego’, la agresión se habría desatado tras un reclamo de la esposa motivado por una llamada telefónica de una tercera mujer con quien Castillo le habría sido infiel.

El documento señala que la denunciante recibió una comunicación de Carmen Beatriz Bravo Salazar, quien supuestamente le indicó haber estado en el departamento con su esposo, e incluso enviado fotografías con alguna de su ropa.

“Al llegar a su domicilio, le reclamó sobre esos hechos al denunciante, quien reaccionó de manera agresiva, empujándola contra la ventada de su dormitorio, causándole que caigan los vidrios” , se lee en el reporte citado.

Esta es la denuncia contra Eryc Castillo

Tras ello, agregó: “Para luego tirarla sobre la cama y comenzar a ahorcarla, amenazando con matarla, por lo que la agraviada le pide que se vaya , dado que sus menores hijos ingresarían en cualquier momento a la vivienda... el referido agresor se retiró del domicilio”.

Tras la denuncia, efectivos policiales se dirigieron al domicilio del matrimonio y Mosquera Quiñonez fue trasladada para recibir los exámenes de ley correspondientes. “No sé si [la infidelidad] será verdad, no sé si será mentira. No lo sé”, dijo al ser consultada por los reporteros.

El comunicado de Eryc Castillo tras ser denunciado por violencia familiar

Por su parte, Castillo emitió un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram, negando las acusaciones de violencia física y psicológica.

“Ante la reciente circulación de información falsa en distintas plataformas, deseo aclarar lo siguiente: Yo, Eryc Castillo, me encuentro muy bien junto a mi familia, enfocado plenamente en mi trabajo y responsabilidades personales. Solicitó de manera respetuosa que verifiquen antes de publicar o compartir noticias que carecen de veracidad” , indicó.

Posteriormente, fue abordado por el mismo equipo de ‘Amor y Fuego’ sobre la denuncia, a lo que respondió muy indignado. “Nada que ver. No tengo nada que decir. Anda a la casa y pregúntale. Déjame tranquilo”, manifestó el deportista.

Sin embargo, ante la insistencia del reportero sobre si era cierta la denuncia o si había intentado ahorcar a su esposa, Castillo respondió: “¿Te han pagado para que hagas esto, para que irrespetes? A mí no me preguntes nada. No te importa, respeta mi espacio”.

Eryc Castillo y la foto que publicó, junto a su familia, anunciando que seguirá en Alianza Lima hasta el 2028 | Foto: Instagram (@culebra_31)

Eryc Castillo continuará siendo parte del equipo Íntimo hasta 2028, según lo anunció en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotos junto a su esposa, quien lo estaría denunciando, y sus dos hijos.