La modelo venezolana Korina Rivadeneira, esposa de Mario Hart, expresó este sábado su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, la intérprete radicada en Perú desde hace más de una década celebró el suceso como un hito para la transición democrática en su país de origen.

Korina Rivadeneira publicó una foto creada con IA sobre la captura de Maduro. Luego la borró

“Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron… ¡que caigan todos por favor, que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz. Vamos”, escribió la ‘influencer’ en su cuenta oficial de Instagram .

La venezolana compartió junto a su mensaje una supuesta imagen de Nicolás Maduro siendo arrestado por militares estadounidenses. Sin embargo, la foto resultó ser una recreación generada por inteligencia artificial, por lo que la borró de inmediato.

Rivadeneira concluyó su mensaje apoyando el establecimiento del gobierno de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, instando a que asuman el poder para poner fin al modelo político actual.

“Estados Unidos no está atacando a Venezuela. Está atacando el cartel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado a un país”, compartió la actriz en sus historias de Instagram.

¿Qué pasó en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido trasladados fuera de Venezuela.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el mandatario enfrentará un juicio penal en territorio norteamericano. Por su parte, el senador Mike Lee descartó nuevas acciones militares tras esta operación.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

En tanto, Trump anunció que EE. UU. liderará el gobierno de Venezuela de forma temporal hasta lograr una transición “segura y apropiada”.

Por lo que también prometió la entrada de petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética.