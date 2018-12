Escándalos que remecieron la farándula nacional el 2018

En 2018, denuncias de violencia, acoso y violación sexual ensombrecieron la farándula nacional. Figuras, como el fotógrafo de fama mundial Mario Testino o el actor de populares ficciones nacionales, Javier Dulzaides, dieron que hablar este año al ser vinculados en polémicos casos policiales.

A continuación detallamos algunos de los casos más sonados.

MARIO TESTINO



A inicios del 2018, el diario New York Times, el mismo diario que destapó el caso Harvey Weinstein, publicó que 13 personas, entre modelos masculinos y asistentes, señalaron que el reconocido fotógrafo Mario Testino tuvo una conducta sexualmente agresiva hacia hombres, la cual se tradujo en tocamientos indebidos.

Pese a que la defensa legal de Testino puso en duda la credibilidad de dichas declaraciones, Testino tuvo que dejar de trabajar con firmas como Michael Kors y Burberry, Stuart Weitzman y Vogue.



JAVIER DULZAIDES



En junio del 2018, una joven de 26 años denunció haber sido violada sexualmente e involucró en el caso al actor Javier Dulzaides y a otros dos jóvenes: Diego Núñez Pérez y Piero Gaitán García.

De acuerdo a la acusación, ella se habría encontrado con los tres en un departamento de Miraflores. Luego de beber licor, perdió el conocimiento y al despertar descubrió que Gaitán García se encontraba sobre ella.

Al respecto, Dulzaides negó que la joven haya sido violada y aseguró que el peritaje médico señala que no estuvo en nivel de inconsciencia, no estuvo dopada, ni con alto grado de alcohol en la sangre. Además, indicó que las pruebas médicas muestran que Piero Gaitán, principal acusado, tiene una prueba que dice que no tuvo relaciones sexuales recientes.

ANGIE JIBAJA



En julio de este año, Angie Jibaja denunció al empresario Miguel Ángel Aquije Chávez, de agresión y violencia familiar. En entrevista con el programa "Tengo algo que decirte", la modelo explicó que mantenía una relación de amistad con Aquije porque trabajaba para él, como imagen de su emolientería. Dijo, además, que fue agredida por este, cuando salía en defensa de su novio Bryan Bäjak.

"Él (Miguel Ángel Aquije) acosó sexualmente a mi novio, intentó besarlo en el cuarto varios veces y él (Bryan) de la vergüenza no me dijo nada, se quedó callado. Solo me dijo que nos fuéramos, entonces, él (Miguel) me dijo que mi novio era mariconcito, me dijo que le había visto no sé qué, insinuó cosas bien fuertes. Me sentí indignada y le tiré una cachetada, entonces Bryan le reclamó", refirió aquella vez Angie.

EDU SAETTONE



El ex conductor del programa musical "Jammin" fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por atropellar y causar la muerte de María Coronado, en agosto de 2012. Dos años después, fue declarado reo contumaz debido a que no se presentó a la lectura de sentencia por el atropello y la muerte de Coronado.

Sin embargo, en enero del 2018 fue detenido por la justicia y llevado al penal de máxima seguridad Ancón II y tres meses después fue liberado para que cumpla su condena en libertad, así como el pago de una reparación civil de S/304 mil. El fallo de la justicia generó gran controversia.

GUILLERMO CASTAÑEDA



En marzo de este año, la actriz Daniella Pflucker denunció al actor Guillermo Castañeda por violencia sexual y psicológica. Dijo que el actor se aprovechó de la "admiración" que en ese entonces sentía por él, para "hacer abuso de poder y violentar (la)".

Al respecto, la figura de "Los Cinéfilos" aseguró en sus redes sociales que es inocente de las acusaciones que se le imputan y pidió a la actriz que se

"Estoy viviendo la peor de mis pesadillas. Tengo muchos amigos cercanos, abogados, gente entendida en el tema que me está ayudando a tomar decisiones porque para mí es muy difícil; pero tengo que decir mi verdad, dar la cara y esta es”, inició Castañeda su descargo en Facebook.

“No he cometido ningún delito. Ninguna de las acusaciones que se me hace en redes sociales y medios es verdad, ellos son los que me han acusado de algo que jamás cometí. En el post de Facebook (de Daniella) se deja entrever una situación de abuso que también rechazo completamente”, añadió.