Ante las imágenes de Luigui Carbajal saliendo de un conocido hotel en Lince, su esposa, la médico Diana Elena García, utilizó sus redes sociales para defender al cantante, asegurando que ingresó al establecimiento para grabar una entrevista.

Por ello, con el fin de negar las acusaciones de infidelidad que surgieron en 'Magaly TV,' García compartió una imagen de Luigui conectado a un podcast por videollamada el mismo día donde fue captado.

“El jueves 18 de setiembre fue a una transmisión en vivo, está con la misma polera, si tienen dudas, ingresen a la página” , fue el mensaje que compartió Diana en sus redes sociales.

Por su parte, Carbajal también se pronunció, negando una crisis matrimonial, ya que su vínculo con García sigue siendo estable y todo se trata de un malentendido.

“Estoy bien con mi esposa, con mi familia, estamos bien todos, seguro resultó incómodo por toda la situación, por lo que han querido vender” , declaró el cantante, explicando que su esposa estaba al tanto de su agenda laboral.

A pesar de las pruebas presentadas por Diana, donde Luigui figura conectado mediante una videollamada con el programa ‘Cuéntame’ del canal Smart TV, usuarios notaron que el cantante habría estado acompañado en esa habitación.

Diana García y su historia de Instagram donde defiende a Luigui Carbajal

Según los fragmentos viralizados, el exintegrante de Skándalo olió sus dedos antes de mirar a una supuesta persona, a quien, según se rumorea, habría sido una de las integrantes de su orquesta, acompañando el gesto con un ligero guiño.

“Ja, ja, ja, ¿enserio?, no sabía lo que me estás diciendo. Nada es cierto y no quiero hablar más porque no hay nada más que decir”, dijo a Trome.

Luigui Carbajal y Diana García se casaron en mayo de 2023. Aunque el cantante había reconocido haber sido infiel en el pasado, aseguró estar enfocado en su relación y comprometido en “hacer las cosas bien” con su cónyuge.

“Trato de hacer las cosas correctas, porque ahora yo soy casado. Antes no me había casado y no tenía el deseo de casarme, ahora sí soy casado hace 2 años. Estoy feliz y tranquilo. Llegó la persona que yo quería que llegue, mi esposa”, dijo previamente.