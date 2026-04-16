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A pesar de la controversia, la expareja del ahora empresario destacó "su gran corazón" y afirmó que siempre le tendrá respeto y admiración | Foto: Archivo GEC / Composición EC
A pesar de la controversia, la expareja del ahora empresario destacó "su gran corazón" y afirmó que siempre le tendrá respeto y admiración | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este jueves, luego de que Reimond Manco admitiera haberle sido infiel a su esposa, con chats en los que intercambiaba fotos y videos íntimos con otras mujeres, ella le respondió en sus redes sociales “desde el amor”, tras 12 años de matrimonio.

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