Este jueves, luego de que Reimond Manco admitiera haberle sido infiel a su esposa, con chats en los que intercambiaba fotos y videos íntimos con otras mujeres, ella le respondió en sus redes sociales “desde el amor”, tras 12 años de matrimonio.

De ese modo, Lilia Moretti, la expareja del ahora empresario, mantuvo un tono conciliador y de gratitud, indicando que han vivido momentos maravillosos, “construido recuerdos que nadie nos podrá quitar” y dificultades.

Por ese motivo, explicó que, si ponía todas las acciones recientes en una balanza, “siempre ha pesado más lo bueno”, dejando entrever que aceptó su perdón, pero sin confirmar que haya decidido retomar el vínculo.

Comunicado de la esposa de Reimond Manco

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Asimismo, la aún esposa del popular ‘Rei’ destacó la dedicación de Manco hacia sus cuatro hijos, señalando que crió a los dos mayores con un amor genuino, sin distinciones, a pesar de no compartir un vínculo biológico, sino putativo.

“Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: El hombre que eres con nuestros hijos. [...] Eso no lo hace cualquiera, y habla del corazón que tienes. Es algo que siempre voy a admirar y respetar".

Por su parte, Manco había manifestado previamente su intención de no “manipular” la situación ni intentar revertir la decisión de separación tomada por Lilia. “Mi matrimonio ya se acabó... quiero que sea feliz así sea sin mí”, declaró el ex seleccionado nacional.

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, confirma separación

En ese sentido, Moretti concluyó su mensaje reafirmando que, aunque la relación de pareja finaliza, el apoyo familiar hacia Manco se mantendrá intacto por parte de sus hijos y entorno cercano.

“Quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales que vienen del alma y del amor no desaparecen, solo se transforman”, escribió.

Para luego enfatizar que no retomará esa relación. "A veces la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad", finalizó en su mensaje, con una foto de ella en el mar.

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