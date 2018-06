Luego de las acusaciones de maltrato en contra de Ricardo Darín por parte de la actriz argentina Valeria Bertuccelli, Florencia Bas, la esposa del actor, se pronunció sobre el tema a través de un post que compartió de Vanesa Weinberg, figura del teatro argentino en su cuenta de Facebook.

En el citado post, llamado "Las Hermanas Nervio", el mismo nombre de la obra que Weinberg compartió con Bertuchelli en 1988, cuestiona las declaraciones de esta contra de Darín y la acuso de oportunista.

"Para mi fue muy triste ver a Valeria Bertuchelli en el estado de desequilibrio en el que estaba dando ese reportaje , donde desparramó mugre a diestra y siniestra , en un día tan suceptible, como el día de la votación por el aborto legal (¡realmente importante!), mostrando así un espíritu muy oportunista", se puede leer en el post.

"Justo Valeria Bertuchelli , la reina del destrato. Si en algún momento de su vida Valería encontrara algo de paz en su interior, tal vez pueda salir a disculparse con mucha gente. Con Ricardo Darín públicamente y conmigo y un montón de otra gente , una disculpa más directa , más humana", agrega Weinberg.

Como se recuerda, Bertuccelli, en una entrevista concedida en la noche del martes en el programa argentino "A24", acusó de "maltrato" y de haber difundido falsos rumores sobre ella a Ricardo Darín cuando ambos compartieron escenario en la obra "Escenas de la vida conyugal" en 2013 y 2014.

Bertuccelli aseguró que "sentía que no estaba siendo tratada como quería" y "no la estaba pasando bien", y decidió irse porque sentía que "artísticamente" no tenía un lugar y "no iba a resistir ninguna clase de maltrato".

Y preguntada por si lo que sufrió fue "bullying, acoso o maltrato", la actriz dijo que la actitud que tomó Darín fue "una manera de la que no se trata a una compañera de trabajo".

"Esto ahora no resistiría", opinó Bertuccelli en la entrevista, y contó que "muy ingenuamente" aceptó y solo pidió que no se dijese que la habían echado, pero dijo que trascendió en los medios algo "mucho peor": que se había enamorado tanto de Darín que no había podido evitar contárselo a su marido y que este la "había sacado de una oreja" y la "había llevado de gira" para que se olvidase.

LA VERSIÓN DE DARÍN

Horas después de las declaraciones de Bertuccelli, Ricardo Darín se disculpó públicamente.

"Creo que hay una gran confusión. Entiendo su sensación y su malestar, aunque no comparta los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar, le pido disculpas en todo lo que me concierne", declaró Darín al canal América.

"Quiero tranquilizarla a ella, que trata de salir de cierta confusión que creo que tiene. Dice que soy responsable de la versión que decía que ella estaba enamorada de mí. ¿Cómo voy a hacer algo así con una amiga, una hermana?" se preguntó el actor consultado al respecto.

"No sé quién ha puesto eso en su cabeza para que termine creyendo esa versión, pero ocurrió, y en ese sentido quiero que se tranquilice. Jamás salió de mí, jamás lo pensé ni lo sentí. No hubo nada entre ella y yo que pudiera alimentar esa posibilidad", afirmó Darín.

(Con información de EFE)